Sinop'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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Sabah, Eymir, Sinop, 3. Sayfa

Sinop'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğun bulunması için yaklaşık 100 kişilik ekip seferber oldu.

21.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:25
Sinop'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğun bulunması için yaklaşık 100 kişilik ekip seferber oldu.

Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde dün sabah 11.00'den bu yana kendisinden haber alınamayan 5 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eymir köyü Ahlatcık Mahallesi'nde evlerinin penceresinden aşağı indiği sanılan 5 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri olan İbrahim Ay kayboldu. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen 5 yaşındaki İbrahim'in bulunamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verildi. Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Kayıp çocuk 100 kişilik ekip tarafından aranıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

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