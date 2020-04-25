Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına devam edildi
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Eymir, Sinop, Güncel, Haber

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına devam edildi

Sinop'ta 6 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

25.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:34
Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına devam edildi

Sinop'ta 6 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları, 400 kişilik ekiple yürütülüyor. Havadan ve karadan yürütülen arama çalışmalarına rağmen henüz bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

İbrahim Ay'ın 6 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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