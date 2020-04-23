Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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Eymir, Sinop, Güncel, Haber

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sinop'ta 4 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

23.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:00
Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sinop'ta 4 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin iki çocuğundan biri olan otizmli 5 yaşındaki İbrahim'i arama çalışmaları, 300 kişilik ekiple yürütülüyor.

Havadan ve karadan yürütülen arama çalışmalarına rağmen henüz bir ize rastlanmadı.

Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı ile köye giderek incelemelerde bulundu.

Vali Şakalar, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alarak, kayıp çocuğun ailesiyle görüştü.

Sinop'ta Ay çiftinin iki çocuğundan biri olan otizmli İbrahim Ay'ın 4 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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