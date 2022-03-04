SİNOP (İHA) - Fotoğraf çektirmeye giden gençler kayalıklarda ceset buldu

SİNOP - Sinop'ta fotoğraf çektirmeye giden gençler, kayalıklarda bir kadın cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Sinop Adabaşı'na bağlı Sis Düdüğü mevkisinde deniz manzarası ile fotoğraf çektirmeye giden 3 genç, kayalıkların üzerinde mavi bir çanta buldu. Çantayı fark eden gençler, durumdan şüphelenerek kayalıkları incelediklerinde yaklaşık 250 metre yükseklikte bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Durumu 112'ye bildiren Berke Şen, "Arkadaşlarımla fotoğraf çektirmeye geldik, kayalığın üzerine çıktığımızda bir adet mavi çanta gördük. Ben de şüphelendim, aşağıya doğru baktım yerde ceset var. Peşine seslendim, tepki yoktu" dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte 112 sağlık ekipleri, çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yukarıdan inme şansı olmayan ekipler, durumu sahil güvenliğe bildirmesi üzerine sahil güvenlik gemisi botla yanaşmayı denedi. Karadan ve denizden cesedin bulunduğu yere ulaşamayan ekipler, helikopter desteği istedi. Ölen kadının cesedi, yarın helikopter ile bulunduğu bölgeden alınarak adli tıpa götürülecek.

Ekiplerin çantayı incelemesi üzerine bulunan mavi çanta içerisinde bir adet Kur'an-ı Kerim ve başörtüsü olduğu görüldü. Çantadan çıkan cüzdandaki kimlikte kadının isminin Z.Ç. olduğu belirtilirken, net olarak kimliği otopsi sonucu teşhis edilecek.