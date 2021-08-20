Sinop'ta kavşak altında kaza: 2 yaralı

Sinop'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop Erfelek-Ayancık yolu köprülü kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayancık istikametinden Sinop'a doğru seyir halinde olan Nusret Çalışkan (53) yönetimindeki 34 BG 4484 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkmakta olan Şeref Dalgıç (54) idaresindeki 57 AD 981 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, Nusret Çalışkan(53) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Aydın Çalışkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı