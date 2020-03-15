Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı
Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
15.03.2020 21:57 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:59
Sinop'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 6 yaralı
SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop-Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA