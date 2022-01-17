Sinop'ta karda mahsur kalan sağlıkçıların imdadına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti - Haberler
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Sinop'ta karda mahsur kalan sağlıkçıların imdadına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti

Sinop'ta karda mahsur kalan sağlıkçıların imdadına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Durağan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sağlık ekipleri İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sağlık ekipleri İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kuzuluk köyünden aldıkları hastayı Durağan Devlet Hastanesine götürmek için yola çıkan sağlık ekiplerinin ambulansı kötü hava koşulları nedeniyle kara saplandı.

Sağlık çalışanlarının yardım talebi üzerine Durağan Kaymakamlığı tarafından bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ambulans, zincirle iş makinesine bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Hasta ambulansla Durağan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Durağan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Özel İdaresi ekiplerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür edildi.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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