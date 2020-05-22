Sinop'ta karantina süresi dolan 187 kişi uğurlandı, testi pozitif çıkan 4 kişi hastanede Sinop'ta karantina süresi dolan 187 kişi uğurlandı, testi pozitif çıkan 4 kişi hastanedeKORONAVİRÜS salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sinop'a gelen ve karantina sürecini tamamlayan 191 Türk vatandaşından 187'si memleketlerine uğurlandı.

Sinop'ta karantina süresi dolan 187 kişi uğurlandı, testi pozitif çıkan 4 kişi hastanede

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sinop'a gelen ve karantina sürecini tamamlayan 191 Türk vatandaşından 187'si memleketlerine uğurlandı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden 14 gün önce Sinop'a getirilen 191 kişi Mahmud Kefevi Kız Yurduna yerleştirildi. Karantina süreleri dolan 187 kişi memleketlerine gönderildi. Evlerine gönderilen vatandaşlara fidan hediye edildi. Yurttan ayrılan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yurt görevlilerine teşekkür etti.

Testleri pozitif çıkan 4 kişi ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA