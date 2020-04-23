Sinop'ta karantina altında bulunan gurbetçiler 23 Nisan'ı kutladı Sinop'ta karantina altında bulunan gurbetçiler 23 Nisan'ı kutladı Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sinop'ta karantinaya alınan Türk vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sinop'ta karantina altında bulunan gurbetçiler 23 Nisan'ı kutladı

SİNOP - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sinop'ta karantinaya alınan Türk vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Almanya'dan Sinop'a getirilerek, Mahmut Kefevi Kız Yurdu'na yerleştirilen Türk vatandaşları, Gazi Meclis'in 100. yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kaldığı yurdun penceresinden bayraklar ve marşlar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar, "Kırmızı-beyaz, yaşasın Türkiye" şeklinde slogan attı. Kurulan ses sistemiyle müzik dinletisi de yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Aynı zamanda egemenliğin sembolü olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de 100. yılı. Bu sebeple virüsle alakalı sıkıntılardan dolayı, İstiklal Marşı'nın evimizde balkonlarda söylenmesiyle alakalı meclis başkanımızın çağrısına bizde uyduk. Yurdumuzda Almanya'dan gelen 237 vatandaşımızla birlikte yurt çalışanlarımızla, vali yardımcılarımız ile birlikte, İstiklal Marşı'nı coşkulu ve heyecanla söyleyerek bu çağrıya bizde yanıt verdik. Almanya'dan gelen Türk vatandaşlarımızın da yurdumuzda kendilerini evde hissedecekleri şekilde hizmetimizi sürdürüyor. Bu onurlu hizmetten dolayı da tüm çalışanlarımızla mutluluk yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA