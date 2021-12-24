Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta iki gündür etkili olan yağışın ardından balıkçı tekneleri karla kaplandı.
SİNOP (AA) - Sinop'ta iki gündür etkili olan yağışın ardından balıkçı tekneleri karla kaplandı.
Kar yağışı kentte ulaşım başta olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi.
Kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamayarak limanda bekleyen balıkçı tekneleri, yağışla beyaz örtüye büründü.
Kar yağışının sona ermesinin ardından limana gelen balıkçılar, tekne ve ağlarında kar temizliği yaptı.
Limanda üç gündür bekleyişlerini sürdüren balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar denize açılacak.