Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü - Haberler
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Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü

Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta iki gündür etkili olan yağışın ardından balıkçı tekneleri karla kaplandı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta iki gündür etkili olan yağışın ardından balıkçı tekneleri karla kaplandı.

Kar yağışı kentte ulaşım başta olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi.

Kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamayarak limanda bekleyen balıkçı tekneleri, yağışla beyaz örtüye büründü.

Kar yağışının sona ermesinin ardından limana gelen balıkçılar, tekne ve ağlarında kar temizliği yaptı.

Limanda üç gündür bekleyişlerini sürdüren balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar denize açılacak.

Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü

Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü

Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü

Sinop'ta kar yağışının ardından balıkçı tekneleri beyaza büründü

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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