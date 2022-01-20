SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI - Haberler
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SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP Valiliği, kentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 226 köy yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları yönünde uyardı.

SİNOP (DHA) - SİNOP Valiliği, kentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 226 köy yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları yönünde uyardı.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin en kuzey noktası olan Sinop'ta aşırı soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları istendi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz" denildi.

İl genelinde 226 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, birçok köyde elektrik kesintisi yaşandı.Kentte karla kaplı yollarda kalan araç sürücüleri de ekipler tarafından kurtarıldı.

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ; 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' UYARISI YAPILDI

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Sinop, kar, Güncel, Haber

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