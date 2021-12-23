Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek - Haberler
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Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Sinop'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Dikmen ve Gerze ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık'ta eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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