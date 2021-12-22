Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek - Haberler
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Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.

ERFELEK, SİNOP (AA) - Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.

???????Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

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