Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

SİNOP (AA) - Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

Sinop, kar, Güncel, Haber

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