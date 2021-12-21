Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

ERFELEK, SİNOP (AA) - Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

???????Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 22 Aralık Çarşamba günü kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

 Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

 Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title