Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu - Haberler
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Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

SİNOP (AA) - Sinop'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar sebebiyle küçük çapta heyelanların da meydana geldiği kentte, Karayolları ekipleri yol güzergahlarında temizlik çalışması yaptı.

Gerze ilçesi Tokuşlar köyünde rahatsızlanan 76 yaşındaki Hakkı Demir'in yakınlarının yardım talebi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye ulaştı. Ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla alınan Demir, Gerze Devlet Hastanesine götürüldü.

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

Sinop, kar, Güncel, Haber

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