Sinop'ta "Kanun Ordusu Jandarma" fotoğraf sergisi

Sinop'ta, İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Kanun Ordusu Jandarma" fotoğraf sergisi açıldı.

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığına ait sosyal tesislerin bahçesinde açılan sergide, çok sayıda fotoğraf yer alıyor.

Jandarma Teşkilatı tarafından yapılan etkinlik ve çalışmaların anlatıldığı fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Serginin bayram tatili süresince açık kalacağı öğrenildi.

Kaynak: AA