Sinop'ta Kan Bağışında Artış

Türk Kızılay'ı Sinop Kan Alma Birim Sorumlu Muharrem Coşkuner, yaz sezonunda kent nüfusunun artmasıyla kan bağışçı sayısında da artış yaşandığını söyledi.



Coşkuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin memleketlerine dönmesiyle her yıl yaz sezonuna girilirken kan bağışı açısından sıkıntı yaşadıklarını, tatilcilerin gelmesiyle ise bağışçı sayısında artış yaşadıklarını belirtti.



Yaz sezonunun yaşandığı bu günlerde tatilcilerin Sinop'a gelmesiyle kent nüfusunun üç dört katına çıktığına işaret eden Coşkuner, "Kan bağışı yapmak isteyenlerin sayısı da buna paralel olarak artıyor. Geçtiğimiz yıllarda aynı dönemde günde 10'un altında olan kan bağışçı sayısı, bu yıl 15'e ulaşmış durumda. Bu rakamların daha da artacağını umuyoruz." diye konuştu.



Kan alma biriminin kent merkezinde bulunmasının en büyük avantajları olduğuna işaret eden Coşkuner, şunları söyledi:



"Bazı vatandaşlar metropol kentlerde yaşamaları nedeniyle kan bağışı yapmak için ulaşım ve mesafe yönünden zorlandıklarını söylüyor. Sinop'un küçük bir kent olması dolayısıyla istedikleri zaman merkezde bulunan kan alma birimimize ve sahil kenarına kurduğumuz mobil birimimize ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla yaz sezonunda kan alma birimimize gelen bağışçı sayısında artış görülüyor."