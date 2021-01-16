Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

16.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:04
Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Üstün Ş. idaresindeki 57 AAD plakalı kamyonet, Zeytinlik Mahallesi Yakamoz Sokak'ta Orhan Günaydın'ın kullandığı 57 AAD 484 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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