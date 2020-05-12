Sinop'ta kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'ta kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
12.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:54
Sinop'ta kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Mehmet Elkovan'ın kullandığı 06 BİG 621 plakalı kamyonet, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde, İbrahim Uzun'un kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Uzun, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA