Sinop'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
03.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:18
Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu yönüne giden Ferhat Demirsoy (62) idaresindeki 16 BBJ 57 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Burak Geçmişli'nin (29) kullandığı 34 RK 0994 plakalı otomobil, Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Hanife Demirsoy yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA