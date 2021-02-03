Sinop'ta kamyonet devrildi: 2 yaralı
03.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:18
Sinop'ta kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop'ta kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selahattin Akkuzu (30) idaresindeki 34 EU 1874 kamyonet, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan Özer (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun