Sinop'ta kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Sinop'ta kamyonet devrildi: 2 yaralı

03.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:18
Sinop'ta kamyonet devrildi: 2 yaralı

Sinop'ta kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Akkuzu (30) idaresindeki 34 EU 1874 kamyonet, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan Özer (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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