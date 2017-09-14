Sinop'ta Kalp Krizi Geçiren Gazeteci Yaşamını Yitirdi

Sinop'ta kalp krizi geçiren gazeteci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



19 Ağustos'ta evinde kap krizi geçirmesinin ardından Samsun'daki özel bir hastaneye götürülen Şevki Yıldırım (64) yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.



Kentte günlük olarak yayımlanan Sinop Pusulası gazetesinde köşe yazarlığı yapan evli ve iki çocuk babası Yıldırım, yarın düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.