Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

BOYABAT, SİNOP (İHA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde izinsiz şekilde kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. 6 metre genişliğinde alan, 5 metre derinlikte kazılmış halde bulundu.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Boyabat ilçesine bağlı Marufalınca köyünde kırsal alanda 2 kişi, iş makinası ile kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Olay yerinde yapılan kontrolde 5 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde alanın kazılmış olduğu tespit edilmiş ve şüpheli şahıslar yakalanarak adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİNOP

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