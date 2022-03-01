Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü - Haberler

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Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta kaçak kazı yapanlara suçüstü

Sinop'un Boyabat ilçesinde izinsiz şekilde kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

BOYABAT, SİNOP (İHA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde izinsiz şekilde kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. 6 metre genişliğinde alan, 5 metre derinlikte kazılmış halde bulundu.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Boyabat ilçesine bağlı Marufalınca köyünde kırsal alanda 2 kişi, iş makinası ile kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Olay yerinde yapılan kontrolde 5 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde alanın kazılmış olduğu tespit edilmiş ve şüpheli şahıslar yakalanarak adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Jandarma, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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