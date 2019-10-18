Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

18.10.2019 17:21

Sinop'ta izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışmaları doğrultusunda Erfelek ilçesinde bazı kişilerin izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti.

Olay yerine hareket eden jandarma ekipleri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kullandığı kepçe, kürek, kazma gibi malzemelere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA