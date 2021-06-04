Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından ilçeye bağlı Güzelyurt köyünde bir eve operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, 600 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi.

OIayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu