Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından ilçeye bağlı Güzelyurt köyünde bir eve operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, 600 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi.

OIayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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