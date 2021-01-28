Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı
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Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı

28.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:30
Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı

Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde haberleşme kabloları ve ağaç direklerinin çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, yapılan izleme ve takip sonucunda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı.

Zanlılara ait evde yapılan aramalarda 130 kilogram eritilmiş kablo, 30 metre kablodan çıkan çelik halat, 4 adet telefon direği, bir ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca ile direkleri kesmek için kullanıldığı değerlendirilen motorlu testere ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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