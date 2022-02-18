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Sinop'ta kablo hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta kablo hırsızları yakalandı

Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda şahıslardan 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet demir kesme makası, 1 adet metal merdiven, bir miktar yakılmış kablo ile suçtan elde edilen 6 bin 950 TL nakit para ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Erfelek, JASAT, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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