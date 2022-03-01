Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı
AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
BOYABAT, SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marufalınca köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarını değerlendiren ekipler, bölgede izleme ve takip gerçekleştirdi.
Operasyon düzenleyen ekipler, olay yerinde 2 şüpheliyi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Zanlıların kullandığı ekipmanlara da el konuldu.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel