Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler

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Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

BOYABAT, SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marufalınca köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarını değerlendiren ekipler, bölgede izleme ve takip gerçekleştirdi.

Operasyon düzenleyen ekipler, olay yerinde 2 şüpheliyi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Zanlıların kullandığı ekipmanlara da el konuldu.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Kaçak Kazı, Jandarma, Boyabat, Sinop, Güncel, Haberler

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