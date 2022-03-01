Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

BOYABAT, SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marufalınca köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarını değerlendiren ekipler, bölgede izleme ve takip gerçekleştirdi.

Operasyon düzenleyen ekipler, olay yerinde 2 şüpheliyi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Zanlıların kullandığı ekipmanlara da el konuldu.