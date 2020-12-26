Sinop'ta iskele martılara kaldı
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Sinop'ta iskele martılara kaldı

26.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:06
Sinop'ta iskele martılara kaldı

SİNOP (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sinop ıssız bir görüntüye büründü.

SİNOP (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sinop ıssız bir görüntüye büründü. Boş kalan sokaklar havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi önlemleri kapsamında 81 ilde hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Sinopluların tedbirlere uyarak evlerinde kaldıkları görüldü.

Sinop sokakları kısıtlamanın ardından bomboş hale geldi. Şehirde martı sesleri ve sokak canlarının sesleri hakim oldu. Vatandaşlar evlerine çekilince iskele martılara kaldı. Yalnızca kısıtlamadan muaf olan esnaf iş yerlerini açtı. Balıkçılar kısıtlamayı ağlarını onarmak için fırsat bildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yoğun kullanılan caddelerde yerini aldı. Şehrin boş kalan sokakları havadan görüntülendi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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