Sinop'ta iş yerlerine yönelik Kovid-19 denetimi yapıldı
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Valilik koordinesinde oluşturulan ekiplerce, kent merkezinde iş yerlerine yönelik, maske, mesafe ve hijyen uygulaması yapıldı.
Ekipler denetimleri sırasında kurallara uymadıkları görülen bazı işletmelere uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlara kurallara uyulması çağırısında bulunularak, "Tedbirlere uyarak birlikte başaracağız." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu