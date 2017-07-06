Sinop'ta İş Kazası: 1 Yaralı
Sinop’ta pencerenin demir korkuluklarını çıkarmak isteyen işçi düşerek ağır yaralandı.
Sinop'ta pencerenin demir korkuluklarını çıkarmak isteyen işçi düşerek ağır yaralandı.
Olay, Kaleyazısı Mahallesi Batur Sokak'ta meydana geldi. 22 yaşındaki dış cephe ustası Hakan Arı, 1. katta pencerede bulunan demir korkulukları sökmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan işçi, 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunan yaralının yakınları fenalık geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP