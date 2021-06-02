Sinop'ta ırmağın kenarında kenevir eken şahıs yakalandı
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Sinop'ta ırmağın kenarında kenevir eken şahıs yakalandı

Sinop'ta ırmağın kenarında kenevir eken şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ırmak kenarında kova ve karton bardaklara ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirilerek olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ırmak kenarında kova ve karton bardaklara ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirilerek olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 31 Mayıs tarihinde Sinop Merkez ilçesi, Bektaşağa köyü Arap Mahallesi Karasu Irmağı kenarında kova ve karton bardaklar içerisine ekilmiş halde toplam (17) kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili (1) şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli soruşturmaya başlanılmıştır. Sinop İl Jandarma Komutanlığının vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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