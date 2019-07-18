SİNOP'TA İPTAL EDİLEN İMAR PLANLARINA RAĞMEN SÜREN İNŞAATLARA SUÇ DUYURUSU

SAMSUN Bölge İdare Mahkemesi'nce Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan ve mecliste kabul edilerek, onaylanan, kentin 15000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 11000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları iptal edildi. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak.Ancak; karara rağmen bazı inşaatların sürmesi üzerine savcılığa yapı sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan 15000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 11000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları belediye meclisince 4 Eylül 2016 tarihli ve 116 sayılı karar ile onandı. Sinop Çevre Dostları Derneği tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'na ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kazanılmış hak kurallarına, şehircilik ilke ve esaslarına, şehrin gelecekte yaşayacak nüfusunu belirleyen nüfus projeksiyonlarına aykırı olduğu, planlardaki gösterim tekniğinin eksik gösterildiği, alt ölçekteki planlama kararlarının üst ölçekteki planlama kararlarına ve planlama alanı sınırlarına uymadığı gerekçesiyle planın iptali istemiyle Samsun 1'inci Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, imar planlarını mevzuata ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle geçen ay iptal etti. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ancak; karara rağmen kentte daha önce imar izni verilen inaşatların sürmesi üzerine tepkilere neden oldu. Sinop Çevre Dostları Derneği, karara rağmen devam edebn inşaatlarla ilgili yapı sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, imar planlarının mahkemece iptal edildiğini hatırlatarak Hiç değilse bundan sonrası için bu plan iptal edilmiştir. Şehrimiz şu anda plansız durumda. Yeni belediye başkanımızın önüne temiz bir sayfa sunduk, ancak bir hayal kırıklığı yaşamaktayız. Başkanımız sürekli 'yeni plan yapacağım' diyor ama dayandıkları imar planı iptal edilmiş olan inşaatların durdurulması yönünde bir adım atmadı. Yeni plan yapmak konusunda da hiçbir çalışma yapmadı. Bu yanlışlığı durdurmak için bu gün savcılığa mahkeme kararına uyulması için suç duyurusunda bulunduk dedi.

Kaynak: DHA