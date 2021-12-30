SİNOP'TA İNTİHARA KALKIŞAN KADIN İKNA EDİLDİ - Haberler
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SİNOP'TA İNTİHARA KALKIŞAN KADIN İKNA EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP'ta kayalıklarda intihara kalkışan ismi öğrenilemeyen kadın, polis ekiplerince ikna edildi.

SİNOP (DHA) - SİNOP'ta kayalıklarda intihara kalkışan ismi öğrenilemeyen kadın, polis ekiplerince ikna edildi.

Olay, saat 11: 30 sıralarında Adabaşı Sis Düdüğü mevkisinde meydana geldi. Kayalıkta oturan kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kadınla iletişime geçti. Bölgede sağlık, itfaiye ve deniz polisi tedbir amaçlı hazır bulundu. Haberi alan yakınları da olay yerine gelerek gözyaşları arasında kadını intihardan vazgeçirmeye çalıştı. İkna edilen kadın, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SİNOP'TA İNTİHARA KALKIŞAN KADIN İKNA EDİLDİ

SİNOP'TA İNTİHARA KALKIŞAN KADIN İKNA EDİLDİ

SİNOP'TA İNTİHARA KALKIŞAN KADIN İKNA EDİLDİ

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