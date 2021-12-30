Sinop'ta intihar girişimini polis önledi

SİNOP (İHA) - Sinop'ta psikolojik bunalıma girerek kayalıklarda intihar teşebbüsünde bulunan kadın, polis tarafından kolundan tutularak kurtarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Adabaşı Sis Düdüğü mevki'inde meydana geldi. Kayalıkta oturan G.K. isimli kadını fark eden bir taksici durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kadınla iletişime girerek ikna etmeye çalıştı. Bu sırada ambulans, itfaiye ve deniz polisi tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulundu. Uzun uğraşlar sonucu ikna olmayan kadın, polisin bir atikliği sayesinde kolundan tutularak kayalıklardan çekildi.

Ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan kadın sağlık kontrolünden geçirilecek. - SİNOP