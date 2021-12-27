Sinop'ta "İlimizi Tanıyalım" Projesi hayata geçirildi - Haberler
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Sinop'ta "İlimizi Tanıyalım" Projesi hayata geçirildi

Sinop'ta
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta valilik tarafından hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım" projesi kapsamında bir grup öğrenci kenti tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

ERFELEK, SİNOP (AA) - Sinop'ta valilik tarafından hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım" projesi kapsamında bir grup öğrenci kenti tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Sinop Valiliğince ilçe ve köylerde eğitim gören çocukların kenti daha iyi tanımaları amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Erfelek ilçesinden bir grup öğrenci Vali Erol Karaömeroğlu'nun davetlisi olarak kent merkezine geldi.

Valilik makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet eden Karaömeroğlu, kent hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerle kahvaltı yaparak sorularını yanıtlayan Karaömeroğlu, daha sonra çeşitli hediyeler takdim etti.

Kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezen öğrencilere, rehberler tarafından bilgilendirme yapıldı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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