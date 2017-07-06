Sinop'ta İkinci Kattan Düşen Kişi Öldü
Sinop'ta apartmanın ikinci katından düşen kişi öldü.
Sinop'ta apartmanın ikinci katından düşen kişi öldü.
Kaleyazı Mahallesi'nde bulunan apartmanın ikinci kat balkonundaki çamaşır asma demirini tamir etmeye çalışan Hakan Arı (23), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Arı, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Arı'nın, Diyarbakır'dan Sinop'taki yakınının yanına tatile geldiği öğrenildi.