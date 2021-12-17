Sinop'ta iki yeni proje hayata geçirilecek

GİRESUN (AA) - AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sinop'a iki yeni proje kazandırılacağını bildirdi.

Giresun, yaptığı yazılı açıklamada, kenti ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bisiklet yolu ve Nisi Göleti iyileştirme projelerinin ihale süreçlerinin başladığını belirtti.

Akliman Tabiat Parkı içinde yapılacak bisiklet yolunun ve Nisi Göleti iyileştirme projelerinin kentin turizmine önemli katkı sunacağını vurgulayan Giresun, "Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanımıza katkılarından ötürü teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.