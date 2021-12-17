Sinop'ta iki yeni proje hayata geçirilecek - Haberler
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Sinop'ta iki yeni proje hayata geçirilecek

Sinop'ta iki yeni proje hayata geçirilecek
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sinop'a iki yeni proje kazandırılacağını bildirdi.

GİRESUN (AA) - AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sinop'a iki yeni proje kazandırılacağını bildirdi.

Giresun, yaptığı yazılı açıklamada, kenti ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bisiklet yolu ve Nisi Göleti iyileştirme projelerinin ihale süreçlerinin başladığını belirtti.

Akliman Tabiat Parkı içinde yapılacak bisiklet yolunun ve Nisi Göleti iyileştirme projelerinin kentin turizmine önemli katkı sunacağını vurgulayan Giresun, "Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanımıza katkılarından ötürü teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Sinop'ta iki yeni proje hayata geçirilecek

Sinop'ta iki yeni proje hayata geçirilecek

Sinop'ta iki yeni proje hayata geçirilecek

Sinop'ta iki yeni proje hayata geçirilecek

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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