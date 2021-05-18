Sinop'ta iki yeni eğitim yatırımı hayata geçirilecek
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Sinop'ta iki yeni eğitim yatırımı hayata geçirilecek

Sinop'ta iki yeni eğitim yatırımı hayata geçirilecek
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze ve Türkeli ilçelerinde yapılması planlanan yeni imam hatip okulları binalarının yapım işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze ve Türkeli ilçelerinde yapılması planlanan yeni imam hatip okulları binalarının yapım işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylandığını bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Gerze ilçesinde yeni inşa edilecek İmam Hatip Lisesi ve eklentilerinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Külliye şeklinde inşa edilecek yerleşkede 16 derslik bulunacağını vurgulayan Maviş, şunları kaydetti.

"Dersliklerin yanı sıra, yerleşke içinnde konferans salonu, mescit, laboratuvarlar, çok amaçlı salonlar, 50 kız, 50 erkek olmak üzere 100 kapasiteli pansiyon ile sportif faaliyetlerin gerçekleşeceği modern spor salonu yer alacak. Gerze ilçemize hayırlı olsun. Türkeli ilçemizde ise 16 derslikli İmam Hatip Ortaokulu yapım işi de Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Söz konusu yatırımlarla kentimizin eğitim kalitesini artırmaya devam edeceğiz."

Sinop'ta iki yeni eğitim yatırımı hayata geçirilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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