Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reşit Çakmakçı'nın kullandığı 57 DP 418 plakalı otomobil, Boyabat İtfaiyesi önündeki kavşakta, tali yoldan ana yola giren Ali Çelik idaresindeki 57 DP 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Müzeyyen Çakmakçı (59), Kamile Kılınç (69), Rukiye Çelik (67) ve Nisa Çelik (12) yaralandı.

Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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