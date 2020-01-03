Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sinop'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sinop'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Genez idaresindeki 55 ABP 439 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Çiftlik Viyadüğü mevkisinde bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, arkadan gelen Vildan Balcı'nın kullandığı 57 KL 587 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Ecrin Okyanus (9) ve kardeşi Manolya Beren Balcı (6) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.