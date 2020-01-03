Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sinop'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

03.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:36
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Ahmet Genez idaresindeki 55 ABP 439 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Viyadüğü mevkisinde bariyere çarptı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, arkadan gelen Vildan Balcı'nın kullandığı 57 KL 587 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada sürücüler ile Ecrin Okyanus (9) ve kardeşi Manolya Beren Balcı (6) yaralandı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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