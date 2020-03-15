Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop-Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA