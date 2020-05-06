Sinop'ta iki ilçeye uygulanan seyahat yasağı uzatıldı
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Sinop'ta iki ilçeye uygulanan seyahat yasağı uzatıldı

Sinop'ta iki ilçeye uygulanan seyahat yasağı uzatıldı
06.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:36

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Boyabat ve Durağan ilçelerine seyahat yasağı süresiz uzatıldı.

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Boyabat ve Durağan ilçelerine seyahat yasağı süresiz uzatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce alınan karar gereği kentte ilçeler arası seyahat yasağı başlatıldığı hatırlatıldı.

Yasağın süresinin dolmasının ardından Kurulun yeni bir değerlendirmede bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Boyabat ve Durağan ilçelerinin seyahat yasağı uzatılmıştır. Bu iki ilçeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanmaya devam edecektir. Diğer ilçelerle ilgili yasak kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca ticari araçlar, kamu çalışanları ile farklı ilçelerde iş yeri hizmeti veren kişilerin belgelemeleri şartıyla yasak kapması dışında bulundukları kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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