Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine patates-soğan dağıtılıyor
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Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine patates-soğan dağıtılıyor

Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine patates-soğan dağıtılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine soğan ve patates dağıtımı başladı.

Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine soğan ve patates dağıtımı başladı. Üreticiden alınan patates ve soğanlar Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden alınan patates ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Sinop'a ulaştı. Korona virüs salgını nedeniyle otel ve lokantaların sebze talebinin azalmasından dolayı patates ve soğanların üreticinin elinde kalmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin elinde kalan tonlarca ürünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla satın alarak, yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başladı. Geçen hafta itibariyle başlayan sevkiyatlar kapsamında Sinop'a getirilen soğan ve patatesler Sinop Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildi. Soğan ve patatesler daha sonra kent merkezindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. - SİNOP

Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine patates-soğan dağıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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