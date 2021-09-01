Sinop'ta hortum paniği

Sinop'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı Sinop'u vurdu.

Sinop'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı Sinop'u vurdu. Gök gürültüsü ve şimşeklerin çıktığı şehirde denizde hortum oluştu.

Akliman açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi. Sahile yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

(Osman Aksu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı