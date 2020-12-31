Sinop'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Sinop'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sinop'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmalar neticesinde Erfelek ilçesi Tekke köyünde bir eve operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda evde bulunan iki zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada iki tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu