Sinop'ta heyelan kentte su kesintisine neden oldu - Haberler
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Sinop'ta heyelan kentte su kesintisine neden oldu

Sinop'ta heyelan kentte su kesintisine neden oldu
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta küçük çapta meydana gelen heyelan kente su akışının sağlandığı ana isale hattına zarar verdi.

SİNOP (AA) - Sinop'ta küçük çapta meydana gelen heyelan kente su akışının sağlandığı ana isale hattına zarar verdi.

Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle kente bir süre su verilemediği belirtildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak kayması sebebiyle oluşan arızanın giderildiği ifade edilen açıklamada, "Gece boyu süren çalışmaların ardından kentimize su akışı tekrar sağlanmıştır. Arızanın meydana geldiği bölgede ekiplerimizce gerekli önlemler alınarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiştir." denildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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