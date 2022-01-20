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Sinop'ta heyelan anı kamerada

Sinop'ta heyelan anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen - Haberler | Güncel

SİNOP'un Ayancık ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan Sinop-Ayancık kara yolu ekiplerce yeniden trafiğe açıldı.

SİNOP'un Ayancık ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan Sinop-Ayancık kara yolu ekiplerce yeniden trafiğe açıldı. Heyelan anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayancık ilçesi Aliköy mevkisinde öğlen saatlerinde kar yağışının ardından etkili olan sağanak sonrası yamaçta heyelan meydana geldi. Toplarca toprak yığını ve kaya parçalarının yamaçtan kaymasıyla meydana gelen heyeyanda Sinop-Ayancık kara yolu bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sinop'ta heyelan anı kamerada

Sinop'ta heyelan anı kamerada

Sinop'ta heyelan anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Deniz Özen - Son Dakika Haberleri

Toprak Kayması, Ayancık, Sinop, Güncel, Haber

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