Sinop'ta 'herkes mi görevli' dedirten yoğunluk
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Sinop'ta 'herkes mi görevli' dedirten yoğunluk

Sinop'ta 'herkes mi görevli' dedirten yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Girilen tam kapanma süreci devam ederken Sinop'ta şehrin giriş çıkışlarındaki kontrol noktalarında oluşan araç kuyruğu, 'herkes mi görevli' sorusunu akıllara getirdi.

Girilen tam kapanma süreci devam ederken Sinop'ta şehrin giriş çıkışlarındaki kontrol noktalarında oluşan araç kuyruğu, 'herkes mi görevli' sorusunu akıllara getirdi.

Sinop'ta tam kapanma sürecinde polis ekipleri sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler görev belgesi ile geçerli mazereti olanların geçişine izin veriyor. Denetimlere rağmen şehrin giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu hakim. Bu noktalarda sabah saatlerinden itibaren bitmeyen uzun araç kuyrukları meydana geliyor. Araç kuyrukları görenlere 'herkes mi görevli' dedirtiyor. Sinoplular çoğu iş yerleri kapalıyken ve insanların evde olması gerekirken; yaşanan görüntülere anlam veremiyor.

"Bir aşağı bir yukarı anlam veremiyoruz"

Vatandaşlardan Nebahat Çayrı, "Kaç günden beri yasak başlayalı nereye gittiklerini bilmiyoruz. Bu bir takım aşağı gidiyor bir takım yukarı gidiyor. Hayret verici bir şey. Polis beklediği halde hiç cezadan da korkmuyorlar. Bu yasakta kimin ne işi var. İş yerleri kapalı. Fabrika da yok bir şey de yok. Önemli bir yer de yok. Sinop fazla büyük bir yeri yok yani. Ama bu millet kaç günden beri yasak başlayalı böyle trafik yoğun. Yani bu yasak kalkmaz. Kesinlikle bu yasak sürer bizi böyle eve kapatır. Bu millette böyle kuyruk olmuş bir aşağı bir yukarı gider. Başak hiçbir mesele yok gerçekten. Hayret verici bir şey ya gerçekten hayret ediyorum. 'Nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bizim canımız yok mu?' Biz kaç aylardan beri evdeyiz. Yazık. Polisin bir tanesini bile gözden kaçırmaması lazım. Gerçekten kaçırmaması lazım. Çünkü bizim hakkımız geçiyor. Yeter artık yani. Bu insanlar bu şekilde davrandığı sürece bu korona kalkmaz" dedi.

"Doğal karşılayamıyorum"

Mustafa Uğurlu, "Ben çarşıda oturuyorum ama bu trafiği de açıkçası anlamlı bulmuyorum. Bu kadar asılında bayağı bir kısıtlama var. Herkese izin verilmiyor. Çok geçerli bir mazeret olması lazım. Bir fikrim yok ama doğalda karşılayamadım görünce. Bunlar şehir merkezine gidiyor ama şehir merkezinde çıkanlarda herhalde evine gidiyor. Gördüğünüz gibi aslında plakalar genellikle 57 Sinop plakası. İlçelerden olabilir bazıları ilçe plakalarına benziyor" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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